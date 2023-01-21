خطوات تجديد رخصة القيادة إلكترونيا من خلال بوابة مصر الرقمية

على مدار السنوات القليلة الماضية، حرصت الحكومة المصرية على إتاحة الكثير من الخدمات الإلكترونية والحصول عليها عبر الإنترنت والمواقع، وذلك بغرض التسهيل على المواطنين في إجراء تلك الخدمات، دون أن يكون هناك حاجة للذهاب للمصالح الحكومية، لتوفير الوقت والجهد على المواطنين، وتعد رخصة القيادة من أكثر الأشياء التي يهتم المواطنون من مالكي السيارات بتجديدها فور انتهائها، تجنبا للتعرض لدفع غرامة مالية.

وتوفر بوابة مصر الرقمية للمواطنين خدمة تجديد الرخصة الخاصة إلكترونيا، فضلا عن عدد من الخدمات الأخرى التي يتم توفيرها، مثل التظلم على مخالفات الرخصة، وسداد المخالفات، وتسعى بوابة «الوطن» بشكل دائم لتقديم ما يبحث عنه المتابعين والقراء بشكل يومي ومستمر، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير خطوات تجديد رخصة القيادة من خلال بوابة مصر الرقمية، والتي جاءت كالتالي:

خطوات تجديد رخصة القيادة من خلال بوابة مصر الرقمية

- يقوم الراغب في تجديد رخصة القيادة إلكترونيا من خلال بوابة مصر الرقمية بالدخول إلى الموقع الخاص بالبوابة من هنا.

- ثم بعد ذلك يتم اختيار الأيقونة الخاصة بجميع خدمات المرور المتاحة على البوابة بالضغط على «مركباتي».

- ثم يتم اختيار الأيقونة الأخرى الخاصة بتجديد الرخصة حتى يتم إدخال البيانات المطلوبة.

- وبالضغط على الأيقونة السابقة تظهر أمام المستخدم الصفحة الخاصة بالتسجيل في البوابة، ليقوم المستخدم بإدخال رقم الموبايل الخاص به، وكلمة المرور الخاصة بحسابه على بوابة مصر الرقمية، ثم الضغط على تسجيل الدخول.

- وبعد الدخول للحساب الخاص بالمستخدم، يقوم بإدخال البيانات الخاصة برخصة القيادة الخاصة به في الخانات المخصصة لذلك، وبعد الانتهاء من تسجيلها يتم الضغط على تسجيل حتى يتم إرسال تلك البيانات لإدارة المرور التابع لها المواطن ليتم تجديد الرخصة الخاصة به.