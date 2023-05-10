«زراعة النواب» توصي بتشكيل لجنة لمعاينة أراضي سهل الحسينية بالشرقية

ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب صقر عبدالفتاح وكيل اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب السيد رحمو بشأن قيام مسؤولي هيئة التعمير والتنمية الزراعية وجهاز تنمية الثروة السمكية ومحافظتي الشرقية وبورسعيد بمنع مرور المياه بمناطق جنوب سهل بورسعيد وسهل الحسينية بمحافظة الشرقية.

لجنة الزراعة والري بمجلس النواب

وقال النائب السيد رحمو: «تعد مناطق جنوب سهل بورسعيد وسهل الحسينية بمحافظتي بورسعيد والشرقية من أكبر مواقع تصدير الأسماك في مصر ونظرا لطبيعة الأراضي وارتفاع نسبة الملوحة بها يتم استغلالها لمزارع سمكية، ومع ذلك يتم منع مرور المياه للمزارع السمكية، ما يوثر على إنتاج وتصدير الأسماك».

وطالب النائب، بضرورة تشكيل لجان لمعاينة هذه المناطق؛ تضم نواب لجنة الزراعة والري ومسؤولي محافظتي بورسعيد والشرقية ومسؤولي هيئة التعمير والتنمية الزراعية وجهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية.

وعقب المهندس محمد محمود طلبة رئيس قطاع الملكية والتصرف عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، موضحا صدور تعليمات بتجفيف المزارع السمكية وتحويلها للاستزراع النباتي.

الإدارة المركزية للموارد المائية والري

وعقب المهندس كمال محمد ميدان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظتى دمياط وبورسعيد، موضحا أن مشروع أراضي الحسينية يضم عددا من المناطق المستغلة كمزارع سمكية وتم تسليمها بالكامل لوزارة الموارد المائية والري باستثناء منطقة جنوب الحسينية التي لم يصدر قرارا بتحويلها للاستزراع والاستصلاح ولا تزال في حوزة هيئة التعمير والتنمية الزراعية.

وانتهى رأي اللجنة إلى تشكيل لجنة من النواب «السيد رحمو، محمد الصمودي، عامر الشوربجي»، وممثلي وزارة الموارد المائية والري وهيئة التعمير والتنمية الزراعية وجهاز حماية وتنمية البحيرات الثروة السمكية لمعاينة أراضي جنوب سهل الحسينية لتحديد طبيعتها والاستغلال الأمثل لمساحاتها.