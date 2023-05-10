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«الداخلية»: تنفيذ 84 ألف حكم قضائي وضبط 341 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات
01:02 م | الأربعاء 10 مايو 2023
أرشيفية

أرشيفية

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 341 قضية مواد مخدرة بإجمالي 375 متهما، وضبط 165 قطعة سلاح ناري بحوزة 137 متهما، تنفيذ 84103 أحكام قضائية، وضبط  تشكيلين عصابين.

وتمّ ضبط 40 متهما هاربًا، و12 متهما بأعمال البلطجة، وضبط 352 دراجة نارية مخالفة، و25897 مخالفة مرورية، مع فحص 63 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 13 منهم.

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