أمين الفتوى بالإفتاء عبر قناة الناس: العفو عند المقدرة أعلى مستويات الفضل

رد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على متصلة تنهار بالبكاء بعدما قالت: «ناس كتير ظلموني ومش قادرة أسامحهم»، قائلا: «هناك مستويان في التعامل مع تلك المسائل؛ أولهما الحق والعدل، والمستوى الأعلى هو الفضل».

شلبي: لو قدرنا نعفو ده أفضل

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية الناس، أن مستوى الحق والعدل يجوز للمظلوم ألا يعفو عن الظالم، كما يجوز له الدعاء عليه، أما عن الأعلى أجرا وثوابا وتحتاج لنفس ذكية تحتاج للمجاهدة هي دائرة الفضل، وحينها يكون أجره على الله: «لو قدرنا نعفو ده الأفضل».

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة.