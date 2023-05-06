داعية إسلامي لقناة الناس: نستطيع الوصول إلى الإيمان بوجود الحق عن طريق العقل

قال الشيخ مصطفى ثابت، داعية إسلامي، إن الله عندما خلق الإنسان جعله لا يعلم شيئا عن أي شيئ، وخلق له السمع والأبصار والأفئدة، إذ أنه في حال استخدام الأول يجب الاستماع للأخبار الصادقة دون الكاذبة، أما البصر في الأية الكريمة يشير إلى الحواس، والأفئدة تعني العقل الذي كرم به الإنسان.

ثابت: ربنا عرفوه بالعقل

وأضاف «ثابت» خلال تقديمه برنامج «آيات بينات» المذاع على فضائية الناس، أنه عن طريق العقل نستطيع أن نصل إلى الإيمان بوجود الحق سبحانه وتعالى وليس بالحواس أو الخبر: «ربنا عرفوه بالعقل، وإحنا بنؤمن بربنا لأنه هو ما دل عليه العقل والعلم بأدلة وبراهين لا تقبل الشك».

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة.