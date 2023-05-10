مقرر لجنة الأمن الغذائي بالحوار الوطني: مستمرون حتى نصل لحلول ترضي المواطن

قال اللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، ومقرر لجنة الأمن الغذائي بالحوار الوطني، إن مصر ليست بمعزل عن العالم الذي يشكو كله من التراجع الاقتصادي.

الحصري: كورونا وأوكرانيا سبب مباشر للأزمة الاقتصادية

أضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحوار الوطني»، مع الإعلامية خلود زهران على شاشة «إكسترا نيوز»، أن كورونا وأوكرانيا، كان لها أسباب مباشرة في التأثير الاقتصادي على مصر.

وأكد أن لجان المحور الاقتصادي عاكفة على دراسة كل المقترحات المقدمة من المواطنين، بمشاركة كل التيارات السياسية وكل الطوائف الشعبية، الجميع يشارك حتى نصل إلى حلول ترضي المواطن وتكون طوق النجاة للوطن.