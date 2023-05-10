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باسم لطفي لبرنامج الحوار الوطني: مصر أنشأت بنية تحتية قوية للاستثمار

كتب:

شريف سليمان
09:18 م | الأربعاء 10 مايو 2023
باسم لطفي المقرر المساعد للجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطني

باسم لطفي المقرر المساعد للجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطني

قال باسم لطفي المقرر المساعد للجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطني، إن مصر أنشأت بنية تحتية قوية للاستثمار، لكن هناك عوامل عدة خارجية، تؤثر على جذب مصر للاستثمار.

طبيعة الأزمات الدولية

وأضاف خلال استضافته في برنامج «الحوار الوطني» مع الإعلامية خلود زهران، على شاشة «إكسترا نيوز»، أن هذه العوامل تتمثل في الحروب الخارجية، ووجود دول حول مصر لديها ملاءة مالية كبيرة تمكنها من منح مميزات للمستثمرين.

خطورة الأزمات الدولية

وتابع أن الأزمات الدولية فاقمت أزمة الدولار في مصر، ما أثار تخوفات لدى المستثمرين، أن تتمكن من حفظ أرباحها في مصر، إضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة في البنوك الأجنبية يجذب أموال المستثمرين، وعلينا في الحوار الوطني وضع حلول لهذه التحديات.

وكان الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، صرح بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعطى الحوار الوطني صفة كي يمثل الشعب، وذلك بالطريقة التي دعا بها إلى عقد هذا الحوار، لافتًا إلى أنه سيتم توجيه مخرجات الحوار الوطني لرئيس الجمهورية، أي أنها ستسلك أعلى مسار دستوري لإصدار التشريعات في مصر.

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بقلم شريف سليمان