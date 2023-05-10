أيمن محسب لبرنامج الحوار الوطني: توظيف عدد كبير من الشباب خلال 6 أشهر لضبط الاقتصاد غير الرسمي

قال الدكتور أيمن محسب مقرر لجنة أولويات الاستثمار في الحوار الوطني، إن الوعي الذي نراه في الشارع بشأن الحوار الوطني، هو الدعم الحقيقي للمشاركين.

وأضاف خلال استضافته في برنامج «الحوار الوطني» مع الإعلامية خلود زهران، على شاشة «إكسترا نيوز»، أن الناس في مصر حاليا كلها تتحدث عن الحوار الوطني، وكما قال أحد المواطنين «نريد مواعيد تنفيذ»، وهذا أبرز أهداف الحوار الوطني.

وأكد أن هناك التزام بعدم فرض ضرائب جديدة، لكن هناك اتجاه لزيادة الوعاء الضريبي لمنع التهرب الضريبي، وتوفير فرص عمل كبيرة للشباب ضمن منظومة ضبط الاقتصاد غير الرسمي، الذي يستفيد من دعم الدولة ولا يؤدي الضرائب، وذلك سوف يدخل حيز التنفيذ خلال 6 أشهر.

ولفت إلى أن الدولة لن تستجيب لجشع التجار بعد الآن، والحوار الوطني يستمع إلى كل المصريين من كل المحافظات، ونوصل صوتهم مباشرة إلى رئيس الجمهورية، الكرة الآن في ملعب الشعب، وعليه لا بد أن نشارك ونكون إيجابيين، والإبلاغ عن جشع التجار، بالتزامن مع التعديلات التشريعية وتفعيل دور الأجهزة الرقابية.