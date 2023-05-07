تشكيل لجنة لضبط أسعار السلع والمنتجات الغذائية بحي فيصل بالسويس

شكل الجهاز التنفيذي لحي فيصل بمحافظة السويس، لجنة للمرور والتأكد من ضبط أسعار السلع والمنتجات الغذائية والإعلان عنها طبقا للتسعيرة، وذلك تحت إشراف اللواء أركان حرب عمرو البغدادي رئيس الحي تنفيذا لتعليمات اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر محافظ السويس، بضرورة مراقبة الإعلان عن الأسعار وتشكيل لجان للمرورعليها بالتنسيق والتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بالسويس.

ضبط الأسعار

قادت الإدارة الهندسية بحي فيصل، بمحافظة السويس، بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بالسويس، بتشكيل لجنة للمرور وضبط الأسعار وجودتها والمرور علي المحلات والسلاسل التجارية والحرص على تواجد قوائم الأسعار وإعلان السعر على كل منتج من السلع والمواد الغذائية.

وأعلن حي فيصل بمحافظة السويس، أن اللجنة ستستمر في عملها خلال الفترات القادمة وأهابت رئاسة حي فيصل بالتجار بالإعلان عن التسعيرة على كل السلع والمنتجات الغذائية وإلا سيتم التعامل بكل حزم مع المخالفين للقانون وعلى المواطنين تضافر الجهود والابلاغ الفوري عن المخالفين حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم

اللجنة تمر على المحلات بمنطقة الحرفيين وفيصل

أجرت اللجنة المرور على عدد من المحلات التجارية، ومحلات بيع الخضار والفاكهة والسلاسل التجارية، بمنطقة الحرفيين وحي فيصل، وتم التأكيد على التجار بضرورة الإعلان عن الأسعار، كما مرت اللجنة بسوق الحرفين وراجعت على تواجد إعلانات الأسعار على مختلف المنتجات الغذائية والخضروات.