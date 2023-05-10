صندوق التنمية الثقافية يكرم صناع مسلسلي حضرة العمدة وعملة نادرة غدا

ينظم صندوق التنمية الثقافية في السابعة من مساء غد الخميس بسينما مركز الإبداع الفني، أولى ندوات تكريم صناع ونجوم مسلسلات قدمت محتوى جادا ورسائل وقيم إنسانية، واستطاعت أن تجذب قطاعًا كبيرًا من الجمهور خلال شهر رمضان الماضي.

وصرح بذلك الدكتور هاني أبو الحسن رئيس الصندوق، في بيان له، مضيفا أن أولى الندوات التي يديرها الناقد الكبير طارق الشناوي، وتقدمها الإعلامية جومانا ماهر، مخصصة لتكريم مبدعي مسلسلي حضرة العمدة وعملة نادرة، وذلك لإبراز قيمهما الإيجابية وجوانبهما الإبداعية والفنية التي جعلتهما يحظيان بتقدير النقاد.

تكريم روبي ومدحت العدل وإبراهيم عيسى

وسيتم تكريم المخرج عادل أديب، الكاتب إبراهيم عيسى، الفنانة روبي، الفنان محمد محمود عبدالعزيز، المنتجين ريمون مقار، وشادي مقار من أسرة مسلسل حضرة العمدة، ومن أسرة مسلسل عملة نادرة يتم تكريم الكاتب والسيناريست مدحت العدل، والمخرج محمد جمال العدل، والمنتج جمال العدل.