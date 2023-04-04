جمال العدل يكشف كواليس اختيار أحمد عيد لـ«عملة نادرة»: قالي هشتغل من غير فلوس

قال المخرج جمال العدل، إنّ الفنانة نيللي كريم تقدم اللون الصعيدي لأول مرة في تاريخها، من خلال مسلسل عملة نادرة، الذي يُعرض ضمن الموسم الرمضاني الحالي، بعد النجاح الساحق الذي حققته نيللي كريم الموسم الماضي بمسلسل فاتن أمل حربي.

كواليس اختيار الفنان أحمد عيد في مسلسل عملة نادرة

وأضاف العدل، في حوار مع الإعلامية إنجي علي، في برنامج «نجوم رمضان أقربلك» المُذاع على راديو «نجوم إف إم»، أنّه كان متخوف جدًا من دور أحمد عيد بمسلسل عملة نادرة، الذي يبتعد به عن الجمهور كونه ممثلا كوميديا، وهو الخوف الذي تسبب في خلاف مع المخرج محمد جمال العدل.

جمال العدل: أبلغت أحمد عيد تخوفي من أجره فأخبرني أنه لن يتقاضى أجر على الدور

وتابع العدل، أنّه تلقى مكالمة من أحمد عيد، أخبره أنّه لم يكن موافق بالدور، إلا أنّ فريق العمل أقنعه، غير أنّهم لم يتواصلوا معه بعد ذلك، فأخبره المخرج جمال العدل بأنّ الديكور الخاص بجمال سليمان به حريق وهو ما أوقف التصوير بمسلسل عملة نادرة بشكل مؤقت، إضافة إلى أنّه متخوف من أجره، وأخبره الممثل أحمد عيد أنّه لا يريد أن يأخذ أجر عن الدور.

أحمد عيد ممثل لطيف وأدائه اكثر من رأئع

واستطرد العدل، أنّ أحمد عيد حصل على الأجر الذي وضعه الإنتاج دون أن يبدي أي تحفظ، وكان شخص يتسم باللطف الشديد، وقدّم الدور بصورة فاقت التوقعات، وأكثر من رائعة.