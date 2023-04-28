«الغرف التجارية»: استقرار أسعار الخضروات في الأسواق.. والبطاطس بـ4 جنيهات

قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الخضروات تشهد استقرارا في الأسواق المصرية خلال الفترة الحالية، إذ يتوافر بها كل الأنواع، وتختلف الأسعار حسب المنطقة.

إقبال المواطنين على شراء الخضروات

وأضاف «النجيب» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الأسواق شهدت إقبالاً من جانب المواطنين على شراء الخضروات وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك، وعيد الفطر.

أسعار الخضروات اليوم

وأوضح نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، أن سعر الطماطم يتراوح ما بين 3.25 و5.25 جنيه، والبطاطس بين 4 و5.5 جنيه، والكوسة من 3.5 إلى 6.5 جنيه، والملوخية ما بين 3 إلى 7 جنيهات، كما يبلغ سعر الفول الأخضر 10 جنيهات.

وتابع بأن البصل يتراوح سعره ما بين 8 و10 جنيهات، والفاصوليا الخضراء ما بين 9 و13 جنيها، والباذنجان البلدي ما بين 3 و5 جنيهات، والباذنجان الرومي بين 3 و4.5 جنيه.