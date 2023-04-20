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الغرف التجارية: تراجع أسعار السكر في الأسواق.. «الكيلو بـ18 جنيه»

كتب:

مريم حنفي
03:32 م | الخميس 20 أبريل 2023
السكر

السكر

قال حازم المنوفي رئيس شعبة البقالة بالغرفة التجارية بالإسكندرية إن أسعار السكر تشهد تراجعاً ملحوظاً الفترة الحالية وسط توافر كميات كبيرة من السكر المعروض الذي يختلف سعره حسب المنطقة والنوع والمتجر. 

اقبال المواطنين على شراء السكر 

وأضاف المنوفي في تصريحات لـ«الوطن»، أن الفترة الماضية شهدت إقبالا كثيفاً من جانب المواطنين على شراء السكر وذلك بمناسبة شهر رمضان وزاد الأقبال الفترة الحالية بمناسبة عيد الفطر المبارك، كما تعرض العديد من السلاسل التجارية الكبرى عروضاً مخفضة على السلع الغذائية الأساسية وبينها السكر وذلك بمناسبة عيد الفطر حيث يبلغ سعر الكيلو 19 جنيها بدلاً من 25 جنيها. 

أسعار السكر

وأوضح رئيس شعبة البقالة بالغرفة التجارية بالإسكندرية أن سعر طن السكر سجل 17,000 جنيه بينما يبلغ سعر الكيلو في الأسواق 18 جنيها ويباع داخل منافذ التموين بـ10.50 متوقعاً انخفاض جديد في الأسعار بعد انتهاء عيد الفطر المبارك. 

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بقلم مريم حنفي