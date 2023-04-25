«الغرف التجارية»: تراجع أسعار الدواجن والأرز والزيت بعد إجازة عيد الفطر

تشهد العديد من السلع الغذائية الأساسية تراجعا ملحوظا خلال الفترة المقبلة، وبالأخص بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، وأبرز تلك السلع الدواجن والأرز والزيوت، التي شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين على شرائها منذ بداية شهر رمضان.

تراجع أسعار الدواجن الفترة المقبلة

وقال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة في تصريحات لـ«الوطن»، إن أسعار الدواجن تشهد الفترة الحالية استقرارا ملحوظا في الأسواق، ويرجع سبب الاستقرار إلى حالة التوازن التي تشهدها السوق المحلية بين العرض والطلب، كما أن استيراد كميات كثيرة من الدجاج البرازيلي المجمد ساهم في استقرار الأسعار أيضا.

وأضاف السيد، أن الدواجن شهدت خلال رمضان الماضي تراجعا ملحوظا فيما يخص الأسعار، ويرجع سبب ذلك إلى توافر الأعلاف بالسوق المحلية في ظل أن هناك توقعات بانخفاض أسعار الدواجن في الأسواق بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك لقلة إقبال المواطنين على شراء الدواجن التي ازداد السحب عليها طوال الشهر الكريم.

أسعار الدواجن اليوم

وأوضح رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في الجيزة، أن أسعار الدواجن البيضاء اليوم تتراوح بين 65 و66 جنيها في المزرعة، كما يتراوح سعرها للمستهلك ما بين 73 و75 جنيها، وسجل سعر الدجاج الساسو ما بين 71 و73 جنيها، وبلغ سعر كيلو الدجاج البلدي 99 جنيها، وتصل للمستهلك بسعر 108 جنيهات.

موسم حصاد الأرز يخفض الأسعار الفترة المقبلة

كما أوضح حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسعار الأرز تختلف في الأسواق المصرية حسب النوع والكمية والتاجر الذي يريد المواطن الشراء منه؛ إذ ارتفعت مبيعات الأرز الفترة الماضية بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وأضاف المنوفي، أن أسعار الأرز في الأسواق المصرية ستشهد الفترة المقبلة تراجعا ملحوظا، كما يشهد الأرز انخفاضا آخر خلال يونيو ويوليو المقبلين، والسبب في ذلك موسم زراعة وحصاد الأرز.

تراجع أسعار الزيوت بعد إجازة عيد الفطر

ومن جانبه، قال يحيى كاسب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ أسعار جميع أنواع زيوت الطهي تشهد استقرارا الفترة الحالية بالأسواق المصرية، كما أن هناك توقعات بتراجع الأسعار بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.