باسم لطفي لـ«الحوار الوطني»: لا بد من حصر مميزات الاستثمار في مصر قبل الترويج له

قال باسم لطفي، المقرر المساعد للجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطني، إن الترويج للاستثمار يحتاج تحديد المميزات التنافسية التي بناء عليها يبدأ الترويج للاستثمار.

لطفي: يجب رصد العوائق التي تثير مخاوف المستثمرين

وأضاف خلال استضافته في برنامج «الحوار الوطني» مع الإعلامية خلود زهران على شاشة «إكسترا نيوز»، أنه بجانب الحوافز التي سنمنحها للمستثمر، يجب أن نرصد العوائق التي تثير مخاوف المستثمرين.

ولفت إلى أن هناك دول محيطة بمصر وضعت المميزات الاستثمارية في هيئة نقاط على مؤشر استثماري، وأرى أن مصر يجب أن ترصد مميزاتها وتبدأ في حصرها لتتمكن من الترويج.