إحباط تهريب سبائك ذهب بحوزة راكبة أجنبية في مطار القاهرة

تمكّنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي من ضبط راكبة أجنبية حاولت إخفاء عدد من السبائك الذهبية خلال إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط التركية القادمة من إسطنبول.

الجمارك تعلن ضبط راكبة أجنبية حاولت تهريب كمية كبيرة من الذهب

وأوقف حسام الشافعي، مأمور الجمارك المعين على لجنة الخط الأخضر، إحدى الراكبات عند محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، حيث نفت حيازتها لأي مواد تخضع للإفصاح أو لأي ضرائب أو رسوم جمركية.

وحاولت الراكبة الإسراع بالخروج من الدائرة الجمركية، لكن جورج الفونس، مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3، كلف كلًا من ميار الزناقيري، مأمور الجمارك، وفاطمة فاروق، رئيس القسم، بتفتيش الراكبة بشكل ذاتي، ما أدى إلى العثور على 8 سبائك ذهبية بأحجام مختلفة، ملفوفة داخل «شال» موضوع في حقيبة الراكبة.

وقام الدكتور حسين هيكل مدير الجمرك بتكليف لجنة مكونه من أحمد عبد الواحد و مصطفي حسن و مصطفي صادق و محمود عباس و عماد صلاح مأمور الجمرك تحت إشراف حازم محمد علي مدير الحركة وذلك لجرد ووزن وتحريز المضبوطات والتي بلغ وزنها كيلو و 800 جرام.

ماجد موسى: إحباط كافة محاولات التهرب الجمركي

وأمر الدكتور حسين عبدالله هيكل مدير الإدارة الرابعة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 109 لسنة 2023 ضد الراكب بعد العرض على الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، والذي شدد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة للحد من التهرب الجمركي وتأمين المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب.