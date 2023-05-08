انتشال جثث 27 عاملاً لقوا مصرعهم في حريق داخل منجم ذهب جنوب بيرو

أعلنت السلطات في بيرو اليوم الاثنين، أن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال 27 جثة حتى الآن، لعمال لقوا مصرعهم نتيجة الحريق الذي اندلع في منجم للذهب بمنطقة «أريكيبا»، جنوب البلاد، أمس الأول السبت.

الحريق على عمق 100 متر

ووقع الحريق على عمق 100 متر، مساء السبت الماضي، لكن الشركة لم تستطع التأكد من حصر أعداد القتلى حتى الآن، في كارثة هي الأسوأ في البلاد منذ عقود، ويشار إلى أن بيرو أكبر منتج للذهب في قارة أمريكا اللاتينية.

احتكاك كهربائي سبب الحريق

وذكر رئيس بلدية ياناكيهوا، التي يقع منجم «لا إسبيرانسا» ضمن نطاقها، خاميس كاسكينو، أن الحريق ناتج عن احتكاك كهربائي، وأن غالبية الضحايا قضوا اختناقاً واحتراقاً، وأوضح رئيس البلدية، في تصريح لمحطة «آر بي بي» الإذاعية المحلية، أنه تم انتشال جثث 27 عاملاً حتى مساء اليوم الاثنين.