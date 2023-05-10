اجتماع لوضع اللمسات الأخيرة لسير عمل جلسات المحور السياسي للحوار الوطني

عقد الدكتور علي الدين هلال المقرر العام للمحور السياسي، والدكتور مصطفى كامل السيد المقرر العام المساعد، والمستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، اجتماعا تنظيميا اليوم، لوضع اللمسات النهائية لسير العمل بالجلسات التي ستنطلق الأسبوع المقبل.

المحور السياسي بالحوار الوطني

وشهد الاجتماع حضور خالد داوود المقرر المساعد للجنة الأحزاب السياسية، والنائب إيهاب الطماوي مقرر لجنة الأحزاب السياسية، والدكتور نيفين مسعد مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وأحمد راغب المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، والدكتور سمير عبد الوهاب مقرر لجنة المحليات، والدكتور محمد شوقي عبد العال المقرر المساعد للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، ومشاركة الدكتور محمد عبد الغني مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي «عبر زووم».

بدء جلسات الحوار الوطني

وكان مجلس أمناء الحوار قد أعلن في وقت سابق، بدء جلسات الحوار الفعلية مطلع الأسبوع المقبل، بمشاركة كل الأطياف والقوى الوطنية.