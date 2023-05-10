مقرر لجنة أولويات الاستثمار في الحوار الوطني: تلقينا 120 ألف مقترح من كل فئات الشعب

قال الدكتور أيمن محسب مقرر لجنة أولويات الاستثمار في الحوار الوطني، إن اللجنة تلقت 120 ألف مقترح من كل فئات الشعب المصري، شباب وسيدات وشيوخ وقوى سياسية ومزارعين وعمال، وفوجئنا بمستوى المقترحات الجيدة، ولمسنا سعادة الشعب في تلقي دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني.

الأزمة الأوكرانية الروسية

أضاف خلال استضافته في برنامج «الحوار الوطني» مع الإعلامية خلود زهان على شاشة «إكسترا نيوز»، حتى أوفر للمواطن حياة كريمة، يجب أن يكون هناك اقتصاد قوي، وفي الوقت الذي يمر فيه العالم بظروف غير مسبوقة، تسببت الأزمة الأوكرانية الروسية في ارتفاع الأسعار، أولا لأن مصر كانت تستورد القمح من روسيا وأوكرانيا، وثانيا لأنها تسببت في رفع أسعار السلع في العالم، والحل حاليا في الحوار الوطني لوضع خريطة جديدة.

60% من زيادة الأسعار سببها جشع التجار

أوضح أن اللجنة تلقت أكثر من مقترح مميز، منها مقترح تطوير مبادرة «ابدأ»، لتتدخل الحكومة في تسويق منتجات المبادرة وشراء المواد الخام من الحكومة، وتوسيع دائرة تطبيقها حتى تشمل المستثمر الكبير، لافتا إلى ضرورة تنمية الزراعة والصناعة في وقت واحد، ونتحدث حاليا عن منع الاحتكار، و60% من زيادة الأسعار سببها جشع التجار، وهذه أزمتنا الحالية، ونحن بصدد تشريعات قانونية لتشديد الرقابة.