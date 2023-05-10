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أستاذ تمويل لبرنامج الحوار الوطني: مشكلات الاستثمار دائمة التغير وفقا للظروف الدولية

كتب:

شريف سليمان
09:34 م | الأربعاء 10 مايو 2023
الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة

الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن الحوار الوطني تلقى العديد من المشكلات من المستثمرين عن معوقات الاستثمار، وهذه المشكلات تتغير بتغير الوقت.

وأضاف خلال استضافته في برنامج «الحوار الوطني» مع الإعلامية خلود زهران على شاشة «إكسترا نيوز»، أن هناك حروبا اقتصادية وتجارية في العالم، وتغير في أسعار الصرف وفي حركة تدفق رؤوس الأموال، وهذا يفرض حلولا مرنة طوال الوقت.

2019 أفضل سنوات الاستثمار

وتابع أن في العام 2019 كانت أعلى سنة حققت فيها مصر عوائد للاستثمار، قبل أن تضرب جائحة كورونا العالم، ثم سلسلة حروب لأننا في منطقة ملتهبة، وبالتالي لا بد أن نذكر مقدار ما بذل من مجهود في تأسيس بنية تحتية استثمارية.

الدولة في حاجة إلى رجال الأعمال في الترويج للاستثمار

وأكد أن الدولة لا تحتاج إلى موظفي وزارة الخارجية في الترويج للاستثمار، ولكنها تحتاج إلى رجال الأعمال المصريين الذين يعتبرون سفراء لبلادهم باستثماراتهم في شتى الدول.

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