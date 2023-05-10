باسم لطفي لبرنامج الحوار الوطني: المستثمر الأجنبي ينظر لنظيره المحلي قبل الاستثمار في مصر

قال باسم لطفي المقرر المساعد للجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطني، إن أصحاب المجال أفضل من يروجون له، فالعاملون بالسياحة، هم الأفضل في الترويج لها، وكذلك رجال الأعمال، هم الأقدر على الترويج للاستثمار.

اعتبارات المستثمر الأجنبي

أضاف خلال استضافته في برنامج «الحوار الوطني» مع الإعلامية خلود زهران على شاشة «إكسترا نيوز»، أن المستثمر الأجنبي ينظر للمستثمر المحلي قبل أن يفكر في الاستثمار في مصر، وبالتالي لابد من تحفيز المستثمر المحلي.

ضرورة وجود ضمانات في حقوق الملكية

ولفت إلى أن المستثمر الأجنبي يحتاج إلى ضمانات في حقوق الملكية وحقوقه في النزاعات، وشفافية في المعاملات البنكية، وسهولة تحويل الأرباح للخارج، إضافة إلى توافر أيدي عاملة ليست مرتفعة الرواتب بشكل كبير، وإعفاءات ضريبية ودعم صادرات وطاقة رخيصة، موضحًا أنّ تلك المسألة تحتاج إلى حلول، ولكنها لن تكون حلولا فورية، نظرا لكثرة القضايا التي يتم العمل عليها الآن.