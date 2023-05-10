إدارة الحوار الوطني تدعو المصريين في الخارج لإرسال مقترحاتهم

دعا مجلس أمناء الحوار الوطني المصريين المقيمين بالخارج لتقديم مقترحاتهم وآرائهم تجاه القضايا التي تناقشها محاور الحوار الوطني الثلاثة «السياسي والاقتصادي والاجتماعي».

وقال مجلس الأمناء، في بيان له، عبر صفحة الحوار الوطني الرسمية على فيس بوك:

«هم دائما ضلع أساسي من أضلاع الحياة السياسية والاقتصادية في مصر، وأينما تواجدوا لم تغب أوطانهم عنهم، ولأن نافذة الحوار تطل على الجميع؛ تدعو إدارة الحوار الوطني المصريين في الخارج للمشاركة بمقترحاتهم والتحديات التي تواجههم ورؤيتهم في علاجها، ونستقبل مقترحاتكم من خلال موقعنا الإلكتروني».

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني عقد ما يقرب من 24 جلسة ناقش خلالها طبيعة عمل الحوار، ووضع سيناريو مناقشات الجلسات التي ستعقد بمختلف القوى الوطنية والتيارات السياسية المختلفة.

بدء الجلسات الفعلية للحوار

كما أعلن مجلس الأمناء خلال الساعات الماضية، بدء الجلسات الفعلية للحوار مطلع الأسبوع المقبل بمعدل 3 جلسات أسبوعيا ليعقد كل محور جلسته بشكل متوازٍ لجميع لجانه المعنية خلال اليوم المحدد له، وذلك ضمانا لمنح الوقت الكافي للجهات المشاركة لتقديم مقترحاتها.