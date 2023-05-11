محافظ الغربية يهدد المتلاعبين بـ«رغيف العيش»: سنضرب بيد من حديد

أجرى الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، جولة مفاجئة على عدد من مخابز العيش البلدي، من أجل متابعة انتظام العمل داخل تلك المخابز، والتزامها بالأوزان المقررة وتقديم رغيف خبر مطابق للمواصفات والمعايير الفنية المقررة لإنتاج الخبز ومدى توافره، حفاظا على حقوق المواطنين، و حرص المحافظ على مراجعة الأوزان والتأكد من جودة الرغيف من خلال لجنة التموين المرافقة.

جولات مفاجئة على المخابز

وأكد في تصريحات لـ«الوطن» أنه حرص على مفاجئة عدد من مخابز العيش البلدى، من أجل متابعة انتظام العمل داخل تلك المخابز، ومدى الالتزام بتعليمات الدولة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية بخصوص مواصفات رغيف الخبز، مضيفا: «علينا جميعا كمسؤولين أن نبذل قصارى جهدنا من أجل الحافظ على حقوق المواطنين في الحصول على رغيف خبز سليم».

وأشار إلى أنه طالب من وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، المهندس محمد أبو هاشم، بالتعامل بشكل فوري والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بحق المواطنين في الدعم وعلى رأسهم رغيف الخبز.

إجراءات صارمة ضد المخالفين

وأشار إلى أن المحافظة لديها عدة إجراءات من شأنها ضمان وصول رغيف خبز مطابق للمواطن، من تلك الإجراءات حملات تموينية مفاجئة على المخابز، وعدم السماح بأي تلاعب في وزن رغيف الخبز، وعدم مطابقته للمواصفات، وأيضا تحرير محاضر بالمخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب المخابز المخالفة بالغلق والغرامة.

وتلقى الشكاوى على غرفة عمليات محافظة الغربية ومديرية التموين والتعامل معها بشكل فوري، وأن المحافظة اتخذت عدد من الإجراءات لمواجهة ارتفاع الأسعار العالمية، وذلك من خلال ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية داخل المنافذ الثابتة والمتحركة في قرى ومدن المحافظة.