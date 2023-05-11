برلماني: عودة المصريين آمنين من السودان يؤكد حرص الدولة على مواطنيها في كل مكان

ثمن النائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مجهودات الدولة المصرية المبذولة لإجلاء المصريين المقيمين بدولة السودان، عقب تطورات الأوضاع الداخلية التي شهدتها العاصمة الخرطوم والبلدان المجاورة.

المصريون في السودان

قال محمد عزمي في تصريحات لـ«الوطن»، إن حرص القيادة السياسية على العودة الأمنة للمصريين العالقين في السودان، يؤكد أننا نعيش في وطن يعيش بداخلنا، ونعيش به، وأن الدولة المصرية لم تبخل يوما عن تقديم يد العون لأبنائها المغتربين في شتى بقاع الأرض.

النازحون السودانيين

وحول استضافة مصر للنازحين السودانيين والأجانب المقيمين في السودان من كل الجنسيات، قال عضو مجلس الشيوخ: «استضافة مصر للنازحين من ويلات الأزمة السودانية، يأتي انطلاقا من دورها الإنساني، حيث أنه منذ القدم، العالم يدرك جيدا أن مصر قلب العالم النابض، ولم يسبق لها أن تغلق يوما أبوابها من استضافة أي لاجئ إليها، خاصة في السنوات الأخيرة، حيث استضافت مصر الشعوب التي عانت بلادها من أزمات داخلية دون أي قيود أو عزلة لهم، بل انخرطوا في طابع المجتمع المصري، وتعايشوا معه دون الشعور بألم الغربة ومرارتها»