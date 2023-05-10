ضياء رشوان: لقاء ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية استمر 3 ساعات واتسم بالشفافية

كشف الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، عن تفاصيل الاجتماع مع ممثلي أبرز وسائل الإعلام الأجنبية والعربية، موضحًا أنه يأتي في إطار أنشطة مستمرة للهيئة العامة للاستعلامات باعتبارها مسؤولة عن الإعلام الأجنبي في مصر، إذ جرى الحديث عما يجري في البلاد والاتفاق على القواعد المهنية الدولية في النشر، وجرت الإجابة على كل الأسئلة.

وأضاف «رشوان»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أية عبد الرحمن، مقدمة برنامج «الحقيقة»، على قناة «إكسترا نيوز»، أنه تقرر الالتقاء بالمراسلين جماعة في إطار الحوار الوطني، إذ حضرت 20 وسيلة أجنبية تمثل كل قارات العالم وأركان الصحافة والإعلام الدولي: «وجهنا الدعوة لهم في سياق واضح ومحدد وهو أنه لا شيء لدينا نخفيه».

تفاصيل الجلسة

وتابع المنسق العام للحوار الوطني، بأن لقاء ممثلي أبرز وسائل الإعلام الأجنبية والعربية استمرّ قرابة 3 ساعات، وكان النقاش صريحا وواضحا، إذ سألوا عن كل شيء، لكن الملفت هو أنه كان يتوقع أن يكون حجم الأسئلة أكبر من ذلك، لكن يبدو أن الجلسة الافتتاحية أجابت عن كثير من الأسئلة، بما حملته من صور وأسماء وأشخاص وكلمات.

تشكيك قبل الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني

وأكد: «قبل الجلسة الافتتاحية كان هناك تشكيك، وعندما رأى الناس واستمعوا إلى الوجوه وشاهدوا الحاضرين تأكدوا أن العام الذي مضى منذ دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحوار لم يكن ضائعا، وأن الحوار يتسم بالجدية، فلا غالب أو مغلوب في الحوار الوطني، ولا توجد أغلبية وأقلية».