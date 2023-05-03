المنسق العام للحوار الوطني: الحكومة مؤسسة دستورية لها احترامها وصلاحياتها

قال الكاتب الصجفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إنَّ الحكومة مؤسسة دستورية لها احترامها وصلاحياتها وما تقوم به من إجراءات وطريق محاسبتها مؤسسة أخرى وهي البرلمان بمجلسيه، مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

وأكد «رشوان» خلال الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، إن الحوار الوطني ليس بديلًا وليس مكملا لمؤسسات الدولة الدستورية وهو بوابة لكي يوصل لهذه المؤسسات ما يشعر به المصريون وما يقترحونه من بدائل عبر مرورها على رئيس الجمهورية لكي يتكرم إما بإحالتها للبرلمان لتقر كقانون أو مشروع قانون أو للسلطات التنفيذية المختلفة لكي يتم إقرارها بشكل قرارات، ولذلك نحن نتعاون مع تلك المؤسسات ولسنا بديلا عن تلك المؤسسات.