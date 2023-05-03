جامعة كفر الشيخ تعقد المؤتمر العلمي التاسع لكلية الصيدلة «تحديات مهنة»

نظمت كلية الصيدلة، بجامعة كفر الشيخ، بالاشتراك مع نقابة صيادلة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، المؤتمر العلمي التاسع تحت عنوان «تحديات مهنة الصيدلة»، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن ،نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور رمضان الدوماني، عميد كلية الصيدلة ومقرر المؤتمر، والدكتور محمد فهمي، نقيب الصيادلة.

نشر الفكر وتوفير فرص عمل للخريجين

وأكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، أن القيادة السياسية تهتم بنشر الفكر والوعي والبحث العلمي، مشيدًا بما يشهده التعليم العالي والبحث العلمي من تطوير على مستوى المنشآت والأنشطة العلمية والذي يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وخطة الدولة للعمل في المحاور الخاصة برؤية مصر2030، بهدف إتاحة التعليم للجميع دون تمييز.

تطبيق العديد من الأبحاث العلمية علي أرض الواقع

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ، أن المؤتمر يهدف إلى الاستفادة من تطبيق نتائج الأبحاث العلمية في مجالات الصيدلة وصناعة الدواء والتخصصات الطبية الأخرى لخدمة المجتمع بمختلف فئاته، متمنيا التوفيق والخروج بتوصيات تخدم العملية التعليمية في الجامعة.

وأوضح الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عن سعادته بالتعاون المثمر بين كلية الصيدلة بالجامعة، ونقابة الصيادلة بالمحافظة، للعمل سويا علي مدار سنوات، مثمن هذا الدور الحيوي الذي تقوم به كلية الصيدلة في خدمة المجتمع والتفاعل مع الأحداث الطبية الهامة التى تتعلق بالدواء وصحة الفرد.

وأشار الدكتور محمد عبد العال، إلى أن إدارة الجامعة تهتم اهتماما كبيرا بالبحث العلمي وأن الندوات، والمؤتمرات، وورش العمل، لما لها من دور هام لالتقاء الأجيال العلمية وتبادل الخبرات والتواصل العلمي للوصول إلى الجديد، مقدما الشكر لكل القائمين على المؤتمر.

تكريس للمبادئ والحقوق الأساسية

وقال: الدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن قطاع الصحة في مصر يحظى باهتمام وعناية متزايدين، لكونه من المجالات الرئيسة للتنمية البشرية بشكل خاص وللمسار التنموي للبلاد بشكل عام، فضلًا عما يمثله الانتفاع بخدمات صحية متطورة من تكريس للمبادئ والحقوق الأساسية للإنسان على اختلاف انتماءاتهم الاجتماعية والجغرافية وغيرها.

وأضاف الدكتور رمضان الدوماني، عميد كلية الصيدلة ومقرر المؤتمر، إلى أن المؤتمر تضمن العديد من المحاور في المجالات المختلفة التي تهم المجتمع، وأن الكلية تسير بخطى ثابتة من أجل استحداث برامج مميزة ووحدات متخصصة لخدمة المجتمع.

وأضاف، أن المؤتمر يهدف للتوعية الصحية من خلال طلاب الكلية، وذلك في إطار دورها المجتمعي تجاه المجتمع، حيث تقدم الكلية خريجين مدربين على أعلى مستوى لخدمة الأهالي.

حاضر خلال فعاليات المؤتمر نخبة من العلماء المصريين وخبراء الطب والصيدلة المتميزين بغرض تحقيق أكبر قدر من الاستفادة والمعرفة بين الباحثين والطلاب وتحقيق الدور المهم لكلية الصيدلة في خدمة المجتمع.