ضياء رشوان عن لقاء وسائل الإعلام الأجنبية: «لا شيء نخفيه» (فيديو)

كشف الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، تفاصيل الاجتماع مع ممثلي أبرز وسائل الإعلام الأجنبية والعربية، موضحًا أن أسئلة الإعلام الدولي -عموما- تكون متداولة، حيث إن لديه ملاحظات وانطباعات على ما يجري في مصر، ويسأل بناءً على هذه الانطباعات، مشددةً على أن كل وسائل الإعلام المصرية، مدعوة لتغطية الحوار الوطني، وكذلك الإعلام الأجنبي بموجب خطاب من جهة الاعتماد للمركز الصحفي التابع للهيئة العامة للاستعلامات.

وأضاف «رشوان»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أية عبدالرحمن، مقدمة برنامج «الحقيقة»، على قناة «إكسترا نيوز»: «هناك سؤال من آسيا وآخر من أوروبا وسؤال من الوطن العربي حول نفس القضايا، وبالتالي لا يوجد توزيع جغرافي، ولكن في هذه المرة كان قدر الاجتماع أكبر بكثير من اجتماعات مضت في قضايا أخرى».

مشاركة قوية

وتابع المنسق العام للحوار الوطني، أن المشاركة الكثيفة من مختلف التيارات ووسائل الإعلام الأجنبية والعربية في الحوار الوطني أضفت أشياء إيجابية على الحوار، فهناك إحساس بأن الحوار الوطني عملية جادة.

ملاحظات جانبية

وأوضح: «لا يوجد شيء نخفيه، وهناك ملاحظات على بعض القضايا لكنها لا ترقى للحديث عن جدية الحوار وحقيقته، هي ملاحظات جانبية تتعلق ببعض القضايا مثل احتجاز شخص أو الافراج عن شخص، قضايا مهمة، لكنها ليست جوهرية في الحوار، وهناك ترقب للحوار الوطني ونتائجه من قبل وسائل الإعلام والمواطن المصري».