جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني بجنوب سيناء

تنطلق بعد غد السبت امتحانات الشهادة الإعدادية بمدارس محافظة جنوب سيناء ومن المقرر أن يقوم رؤساء اللجان باستلام المدارس اليوم عقب امتحانات النقل لبدء تنظيم مقاعد طلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لـ«الوطن» إنه جرى تجهيز استراحات الملاحظين بكل المدن، وتزويدها بكل الخدمات، لضمان راحة المعلمين، مشيرا إلى أنه جرى تشكيل غرفة عمليات للشهادة الاعدادية لمتابعة سير الامتحانات.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية في جنوب سيناء 2023

وأوضح محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء أنه جرى تشكيل غرفة عمليات بالمديرية تضم عادل عتلم وكيل مديرية التربية والتعليم، وكافة الجهات المعنية من أجل متابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية 2023، مشيرًا إلى أنه جرى تسليم الأوراق الخاصة بالأسئلة والإجابة وسوف يتم توزيعها على المدارس وفقا لخطة مركز التوزيع.

أشار عقل إلى أنه جرى التنبيه على مديري الإدارات التعليمية الثمانية بضرورة متابعة فرش لجان الامتحانات واستراحات المعلمين، موضحا أن امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة جنوب سيناء 2023 الترم الثاني سوف تبدأ من السبت المقبل الموافق 13 مايو 2023 وتنتهي الخميس 18 مايو 2023 لمدة ستة أيام.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بجنوب سيناء

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء أن امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة جنوب سيناء 2023 الترم الثاني سوف تبدأ السبت الموافق 13 مايو كالتالي:

１- السبت 13 مايو امتحان اللغة العربية مدته ساعتين ونصف، الخط العربي والإملاء.

２- الأحد 14 مايو امتحان اللغة الإنجليزية مدته ساعتين فقط، يليه امتحان التربية الدينية.

３- الإثنين 15 مايو امتحان الهندسة والتربية الفنية.

４- الثلاثاء 16 مايو امتحان جبر واحصاء وكمبيوتر تكنولوجيا المعلومات.

５- الأربعاء 17 مايو امتحان الدراسات الاجتماعية.

６- الخميس 18 مايو امتحان مادة العلوم.