نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 جنوب سيناء بالاسم ورقم الجلوس

نشرت الصفحة الرسمية لمحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي 2022/ 2023، بنسبة نجاح 80.35 %، إذ استعرض محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة النتيجة بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن إجمالي أعداد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الاول 2023 بلغ 3308 طالبا وطالبه، حضر منهم 3230 طالب وطالبة، وتغيب منهم 78 طالبا وطالبة، ونجح منهم 2595 بنسبة نجاح 80.35 %.

وقدم اللواء خالد فودة التهنئة للطلاب والطالبات المتفوقين والناجحين، وطالبهم ببذل المزيد من الجهد لتحقيق أفضل النتائج في الفصل الدراسي الثاني، والمراحل التعليمية التالية.

وقال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، إنه جرى توزيع النتائج على الإدارات التعليمية تمهيدا لتسليمها إلى المدارس، مشيرا إلى أنه سيجرى فتح باب التظلمات من بعد غدا الثلاثاء.

وسيتم نشر رابط النتيجة فور نشره على الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء.. من هنا