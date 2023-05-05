مصرع طفلة أثناء لهوها داخل سيارة بطوخ بالقليوبية.. والنيابة تصرح بالدفن

أمرت جهات التحقيق بطوخ بالتصريح بدفن جثة طفلة عثر أهالي طوخ بمحافظة القليوبية عليها متوفاة داخل سيارة ملاكي بجوار سنترال طوخ.

وكشف فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة لتحديد خط سير الطفلة والتحقيقات أن طفلة لقيت مصرعها أثناء لهوها داخل سيارة بطوخ وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة.

تفاصيل اختناق طفلة داخل سيارة بطوخ

تلقي اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية إخطارًا من العميد تامر موسي مأمور مركز طوخ بورود بلاغا يفيد بالعثور على سيارة ملاكي بجوار السنترال وبها جثة طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات.

انتقل العميد محمد سعيد مفتش المباحث والمقدم محمد فتحي رئيس مباحث مركز طوخ تم فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة لتحديد خط سير الطفلة.

أقوال صاحب السيارة

وأشارت المعلومات عن الواقعة إلى أن الطفلة كانت تلهو بالقرب من مسكنها بالمنطقة، وأدلى صاحب السيارة بعدم علمه بوجود الطفلة وأنه كان يركن سيارته مثلما يتركها في تلك المكان كالمعتاد وأن الطفلة تعرضت للخنق نتيجة وجودها داخل السيارة لفترة طويلة.