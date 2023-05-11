محافظ جنوب سيناء: افتتاح «الرصد الأمني» في شرم الشيخ الشهر المقبل

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، انتهاء أعمال مركز الرصد الأمني الذي أُقيم في مدينة شرم الشيخ، ضمن تحويل المدينة إلى مدينة خضراء.

وقال فودة، لـ«الوطن»، إنّ مركز الرصد الأمني هو الأول على مستوى الجمهورية، ويهدف لتأمين شرم الشيخ والطرق بكاميرات بانورامية وربطها بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وأوضح محافظ جنوب سيناء، أنّه يجري جولات تفقدية أسبوعيًا لمتابعة الاستعدادات النهائية لافتتاح مركز الرصد الأمني الموحد في مدينة شرم الشيخ، الشهر المقبل، مشيرًا إلى أنّ المركز مبنى رقمي ذكي يطبق أحدث الوسائل التقنية الحديثة في مجال المراقبة والكاميرات.

وأضاف أنّه تقرر ربط مركز الرصد الأمني على الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بحيث تكون قرارت منظومة التدخل السريع حال حدوث الأزمات واحدة، وأن تكون البيانات صحيحة.

أبرز المعلومات عن مركز الرصد الأمني

وأكد أنّ مركز الرصد الأمني مخصص للتحكم الشامل والمركزي للمنظومات الأمنية في جميع مدن المحافظة، وخصوصًا تأمين مدينة شرم الشيخ بالكامل والطريق الأوسط والدائري بالكاميرات البانورامية والأمنية، وتأمين جميع مدن المحافظة وطريق شرم الشيخ - النفق، وطريق شرم الشيخ - طابا من مكان مركزي واحد عن طريق شبكات مؤمنة.

وتابع بأنّ مساحة المركز 1500 متر مربع، إذ يقع بجوار إدارة مرور شرم الشيخ على الطريق الدائري في شرم الشيخ، وبلغت تكلفة إنشائه 25 مليون جنيه.