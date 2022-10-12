محافظ جنوب سيناء: 90% نسبة تنفيذ أعمال مركز الرصد الأمني بشرم الشيخ

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن نسبة تنفيذ أعمال مركز الرصد الأمني بمدينة شرم الشيخ بلغت 90%، موضحًا أنه تقرر افتتاح المركز نهاية أكتوبر الحالي قبل انعقاد القمة رقم 27 للتغيرات المناخية.

وصرح خالد فودة في تصريحات لـ«الوطن»، أن مركز الرصد الأمني هو الأول من نوعه على مستوى الجمهورية ويقدم خدمات لتأمين مدينة شرم الشيخ والطرق الخارجية والداخلية بالإضافة إلى التدخل السريع حال وقوع أي طارئ.

تفقد مركز الرصد الأمني

أوضح اللواء خالد فودة، أنه تفقد اليوم مركز الرصد الأمني بشرم الشيخ لمتابعة معدلات ونسب تنفيذ الأعمال الإنشائية، ويقع المركز على مساحة 3000 متر مربع بجوار إدارة المرور.

وأشار إلى أن المركز مخصص للتحكم الشامل والمركزي للمنظومات الأمنية بجميع مدن المحافظة وبالأخص تأمين مدينة شرم الشيخ بالكامل والطريق الأوسط والدائري بالكاميرات البانورامية والأمنية، وتأمين جميع مدن المحافظة والمناطق الحاكمة بطريق شرم الشيخ النفق، وطريق شرم الشيخ/ طابا من مكان مركزي واحد عن طريق شبكات مؤمنة جاري تنفيذها.

مضمار الهجن

قال «فودة» إنه قام خلال جولته بتفقد الأعمال الإنشائية لمسجد الهجن بشرم الشيخ، ضمن أعمال تطوير مضمار الهجن، مشيرا أنه تم الانتهاء بالكامل من المنصة الرئيسية وأماكن الجمهور، وقاعة كبار الزوار، كما تم الانتهاء من الوحدة البيطرية وجاري الانتهاء من أعمال إنشاء القرية التراثية التي يتم إنشاؤها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وتشمل تشمل 10 ورش حرفية، 2 قاعة عرض، مخازن، مسرح مكشوف، مطعم بدوي، حدائق مفتوحة ولاند سكيب، مضيفاً انه جاري الانتهاء من إنشاء المرحلة الأولي من أماكن إيواء الهجن، تفقد المحافظ أعمال مد شبكة الطرق بالمضمار وأعمال إنشاء الميادين والتجميل واللاند سكيب.

محور النقل الثقيل

وتفقد المحافظ خلال الجولة محور نقل الحركة المرورية من أمام محمية رأس محمد إلى داخل مدينة شرم الشيخ، والمحور عبارة عن كوبري اتجاه واحد دخول طوله 36 متر، والمنزل والمطلع من «الكيس تون» وهو المحور الرئيس لنقل حركة سير الحافلات واللوري من خارج المدينة إلي داخلها، ويُربط بشبكة الطرق من الطريق الدائري الي داخل سكن العاملين بحي النور بشرم الشيخ، ويوجد طريقي سطحي لنقل الحركة من أمام رأس محمد إلى داخل السوق القديم بشرم الشيخ وهضبة أم السيد بشرم الشيخ، ضمن خطة تطوير الطرق والكباري بالمدينة.