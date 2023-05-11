580 قرار تصالح في مخالفات البناء بجنوب سيناء

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إن المحافظة حققت نسبا وأرقاما جيدة في مجال التصالح في مخالفات البناء، مشيراً إلى أن لجان التصالح موجودة داخل كل مدينة لفحص ملفات المواطنين من أجل استكمال ملف التصالح.

أضاف خالد فودة لـ«الوطن» أن إجمالي حالات التصالح التي جري الموافقة عليها خلال هذا العام بلغت 580 حالة وتسلموا خطاب توصيل المرافق.

رأس سدر من أعلى قرارات التصالح

وأشار محافظ جنوب سيناء إلى إن مدينة رأس سدر واحدة من أعلى المدن التي حققت نسبا مرتفعة في التصالح علي مخالفات البناء، موضحا أنه جرى الموافقة على 256 حالة «موذج 10 لأهالي مدينة رأس سدر».

كشف عن أنه وافق على عدد 6 قرارات لحالات تصالح على مخالفات البناء، لأهالي مدينة رأس سدر نموذج 10 بعد استيفاء جميع الشروط، والمستندات اللازمة لذلك، طبقا ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.

سرعة فحص الملفات

أكد رئيس مدينة رأس سدر على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن ليصبح بذلك إجمالي عدد قرارات التصالح التي تم التصديق عليها حتى الآن لأهالي مدينة راس سدر256 حالة تصالح.

ووجه محافظ جنوب سيناء بضرورة استكمال التصديق على باقي قرارات التصالح لأهالي مدن المحافظة، وسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.