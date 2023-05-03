«التنمية المحلية» تخصص رقمين لاستقبال بلاغات مخالفات البناء

خصصت وزارة التنمية المحلية، رقمين لغرفة العمليات وإدارة الأزمات لتلقي البلاغات الخاصة من المواطنين فيما يخص التعديات علي الأراضي الزراعية والبناء المخالف والتجاوزات في بعض الملفات الخدمية الي تهم المواطنين علي أرض المحافظات، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء بضرورة تيسير سُبل تلقي ورصد شكاوى المواطنين وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها، وذلك عن طريق العديد من وسائل التواصل مع المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية.

وقالت الوزارة إن الرقمين هما: ( 01103111761 - 01103111762 ).

خط ساخن

وأشارت وزارة التنمية المحلية إلى أنه تقرر عمل الخط الساخن لمبادرة «صوتك مسموع» التابعة للوزارة، على رقم 15330، للرد على استفسارات وشكاوى المواطنين اعتباراً من اليوم الأربعاء، للعمل من الساعة 8:30 صباحاً وحتى 2:30 ظهراً، خلال الشهر الحالي.

مبادرة «صوتك مسموع»

وأكدت مبادرة وزارة التنمية المحلية «صوتك مسموع» استقبال الشكاوى من خلال وسائل الاتصال المختلفة والتي تتيحها المبادرة عن طريق رقم الواتسآب (01150606783) ورقم الخط الساخن (15330) والصفحة الرسمية للمبادرة على «فيس بوك» (www.facebook.com/sotakmasmwo) والبريد الإلكتروني Info@mld.gov.eg ، ورقم الفاكس 33374892 الذي جرت إضافته مؤخرا، وذلك تيسيرًا على المواطنين وضمان وصول شكواهم بسهولة والتفاعل والتواصل مع المسؤولين لحلها بأسرع وقت.