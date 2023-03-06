«التنمية المحلية»: 20 مليار جنيه حصيلة ملفات التصالح في مخالفات البناء

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تهتم بملف تطوير المناطق الصناعية علي أرض المحافظات؛ إذ جرى صرف 10 مليارات جنيه لترفيق المناطق الصناعية، وجار إعداد مخططات لـ 74 منطقة صناعية بتكلفة قدرها 50 مليون جنيه.

توفير 5 آلاف قطعة أرض لتشجيع الاستثمار

وقال وزير التنمية المحلية، إنه من المستهدف خلال العامين المقبلين تشجيع الاستثمار في المناطق الصناعية من خلال توفير 5 آلاف قطعة أرض مكتملة المرافق وطرحها على الخريطة الاستثمارية بما يحقق 50 ألف فرصة عمل مستدامة وزيادة الناتج المحلي، بالإضافة إلى تخطيط المناطق الصناعية العشوائية.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير التنمية المحلية اليوم في جلسة لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ لعرض ملفات عمل الوزارة والرؤية المستقبلية لتطوير منظومة العمل المحلي بالمحافظات، وذلك بحضور النائب اللواء خالد سعيد رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ والنائب أكمل فاروق والنائب فايز إبراهيم وكيلي اللجنة والنائب أحمد حسين صبور أمين سر اللجنة وعدد من أعضاء لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ وحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.

استرداد حقوق الدولة

وفيما يخص ملف تقنين الأراضي، قال وزير التنمية المحلية إنه في إطار استيداء حقوق الدولة لدى المتعدين على أراضيها صدر القانون رقم 144 لسنة 2017 لتقنين أراضي الدولة، وتولت الوزارة إدارة الملف بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة حيث تم التقدم بعدد 280 ألف طلب منهم 200 ألف طلب جاد وتم معاينة 155 ألف طلب منهم 98 ألف طلب مستوفى في حين تم رفض 44 ألف طلب وبلغ عدد العقود المحررة 54 ألف عقد كما بلغت المتحصلات 16 مليار جنيه.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أنه من المستهدف خلال العامين المقبلين حصر المشكلات التي تواجه تنفيذ القانون وجار تلافيها من خلال تعديل القانون بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة ووزارة العدل وهيئة مستشاري مجلس الوزراء بما في ذلك فتح العمل بالقانون وتحصيل 9 مليارات جنيه باقي الأقساط.

إزالة 77 ألف حالة تعد

وقال اللواء هشام آمنة، إنه في إطار جهود الدولة لمنع التعديات على أراضي الدولة قامت الوزارة بالتنسيق مع وزارة التخطيط وإدارة المساحة العسكرية بإنشاء منظومة المتغيرات المكانية وتم إزالة 77 ألف حالة تعد بالبناء من جملة التعديات التي تم حصرها وعددها 302 ألف حالة، وإزالة 54 ألف حالة تعد على الأراضي الزراعية من جملة تعديات 162 ألف حالة بمساحة 37 ألف فدان من جملة تعديات 55 ألف فدان، مشيرا إلى أنه من المستهدف خلال العامين المقبلين إزالة باقي التعديات وأي تعديات في المهد.

التصالح في مخالفات البناء

وعن ملف التصالح في مخالفات البناء، قال وزير التنمية المحلية، إن عدد الطلبات بلغ 2,8 مليون طلب منها 1,6 مليون طلب في الريف؛ 1,2 مليون طلب في الحضر,

كما بلغت المتحصلات 20 مليار جنيه، وجرى حصر المشكلات التي واجهت تنفيذ القانون على أرض الواقع.

375 قيادة بالإدارة المحلية

وفيما يخص ملف التدريب المحلي ومنظومة القيادات، قال وزير التنمية المحلية، إن عدد قيادات الإدارة المحلية «سكرتيري عموم ومساعدين ورؤساء المراكز والمدن والأحياء» يبلغ 375 قيادة والوزارة مسؤولة عن اختيارهم وتعيينهم وتدريبهم وتحديد المسار الوظيفي لهم حتى بلوغهم سن التعاقد، لافتا إلى أنه بلغ عدد المستفيدين من التدريب 7000 متدرب سنويا كما تم تدريب 6635 متدربا من العاملين بالإدارة المحلية على تطبيق الممارسات وتجارب برنامج تنمية الصعيد «قنا وسوهاج».

كما تم التعاون مع الأكاديمية الوطنية للشباب، وجرى تدريب 23 نائب محافظ علاوة على البدء في تنفيذ 52 دورة تدريبية للعاملين بالمحليات ومن المستهدف خلال العامين المقبلين استحداث 65 دورة جديدة وزيادة عدد الدورات المتفقة مع توجه الدولة للتحول الرقمي وخلافه.

تطوير المراكز التكنولوجية

وفيما يخص ملف المراكز التكنولوجية، أشار وزير التنمية المحلية إلى توجه الدولة المصرية نحو ميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين لتسهيل إجراءات الحصول على الخدمات، وتم التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لافتا إلى أن عدد المراكز التكنولوجية 313 مركزا على مستوى المحافظات؛ منها 15 مركزا بدواوين عموم المحافظات، كما بلغ عدد المراكز التكنولوجية المتنقلة على السيارات 37 سيارة، ويبلغ عدد الخدمات التي تقدمها المراكز التكنولوجية للمدن والأحياء 144 خدمة.

وأوضح آمنة، أنه من المستهدف خلال العامين المقبلين استكمال تطوير 23 مركزا، وتحصل على الخدمات عن طريق السيارات واستكمال إنشاء 12 مركزا تكنولوجيا بباقي دواوين عموم المحافظات وإتاحة الخدمات على تطبيقات الموبايل.