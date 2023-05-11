«4 آلاف جنيه» تدفع شابا للتخلص من الخال وزوجته.. كيف حدثت جريمة العمرانية؟

كشفت أجهزة أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء محمد الشرقاوى، مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة، لغز مقتل موظف وزوجته داخل شقتهما بمنطقة العمرانية، وأفادت تحريات وتحقيقات المباحث، بأنّ وراء ارتكاب الواقعة، نجل شقيقة الزوج، الذي تخلّص من خاله وزوجته بطريقة بشعة، لسرقتهما، وتمكنت القوات تحت قيادة هاني عماد، رئيس مباحث العمرانية، من القبض على المتهم، وإحالته إلى النيابة لمباشرة التحقيق.

حريق فى شقة سكنية

وكشفت تحريات وتحقيقات ضباط قطاع غرب الجيزة، التي جرت تحت قيادة العميد علي عبدالرحمن، رئيس مباحث القطاع، عن أنّ الواقعة حدثت صباح الثلاثاء الماضي، بورود بلاغ بنشوب حريق فى عقار سكني خلف سنترال العمرانية.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث الجيزة، و3 سيارات إطفاء، إلى مكان الحريق، وتبيّن أنّه شقة سكنية في الطابق الثالث، بعقار مكون من 5 طوابق، وتمكنت القوات من إخماد النيران.

وبفحص مكان البلاغ، تبيّن لضباط المباحث، وجود جثة لمالك الشقة، وهو رجل في العقد السابع من عمره «متفحمة»، وباستكمال الفحص، عثر على جثة سيدة متفحمة في غرفة أخرى، وتبيّن أنّها زوجة الضحية الأولى.

وأخطر رجال المباحث، النيابة العامة، وانتقل وكيل نيابة حوادث جنوب الجيزة، إلى مكان الواقعة، وناظر الجثامين، وتبيّن أنّ الضحايا مقتولين بطعنات من سلاح أبيض، وأنّ الجاني عقب ارتكابه للجريمة، استولى على 4 آلاف جنيه، وأضرم النيران في الشقة، وفر هاربا، وقرر وكيل النيابة نقل الجثامين إلى الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة.

شاب وراء الواقعة

وبينما كان وكيل النيابة يعاين مسرح جريمة العمرانية ويناظر الجثامين، كان هناك فريق من وحدة مباحث قسم شرطة العمرانية، يناقش الشهود، ويراجع الكاميرات القريبة من مكان الجريمة، وتحفظت القوات على 5 كاميرات، وبفحصها، تبين ظهور شاب دخل وخرج من العقار في وقت معاصر للجريمة.

وبعرض صور الشاب على الجيران وأقارب الضحايا، تبيّن أنّه نجل شقيقة الزوج، وأنّه يتردد عليهما باستمرار، وتم استئذان النيابة العامة، وألقي القبض على المتهم، وكان بحوزته 4 آلاف جنيه حصيلة المسروقات عقب قتل خاله.

وبمواجهته بما جاء في تقرير تفريغ الكاميرات، وأقوال الجيران، وبمشاهدته أمام العقار في وقت معاصر للجريمة، اعترف المتهم في محضر الشرطة بتفاصيل جريمته، وأكد أنّه توجه إلى شقة خاله وطلب منه مبلغا ماليا، إلا أنّ الأخير رفض، ووقعت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، توجه المتهم بعدها إلى المطبخ، واستل سكينا وسدد لخاله عدة طعنات أودت بحياته، واتجه إلى غرفة نوم زوجة خاله، وسدد لها عدة طعنات أودت بحياتها في الحال، واستولى على 4 آلاف، ثم سكب كمية من البنزين في الشقة، وأضرم النيران فيها وفر هاربا، حتى ألقي القبض عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.