«مصر للمعلوماتية»: 25% من الدارسين للأمن السيبراني في مصر إناث

أكدت الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، أن دراسة الأمن السيبراني من التخصصات الصاعدة في مصر خلال الفترة الحالية بشكل عام سواء للذكور أو الإناث، لافتة إلى أن حصص الإناث بها تتراوح بين 20 و25%، وفي تخصصات الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات عامة إلى ما يقرب من المناصفة، وذلك بسبب الوعي بأهمية هذا التخصص وما يوفره من حفظ وحماية البيانات ضد السرقات الإلكترونية وحماية الأنظمة الرقمية من القرصنة.

وأوضحت في بيان أن التهديدات الأمنية من أهم المخاطر التي تسعى كبرى المؤسسات للتصدي لها، لذلك أصبح هذا العلم مهم جداً من أجل الحفاظ على الثروة المعلوماتية.

جامعة مصر للملعوماتية

وأشارت خلال مشاركتها في منتدى FDC Summit كمتحدث ضمن فعاليات الجلسة النقاشية التي عقدت تحت عنوان (مستقبل مشاركة الفتيات في مجال الأمن السيبراني من حيث الواقع والفرص والتحديات ودورهم في تعزيز مجهودات الدولة نحو مسيرة التحول الرقمي)، إلى أن تخصص الأمن السيبراني ليس بالسهل فهو أمر صعب إلى حد ما بسبب احتياجه للعديد من المميزات الخاصة فيما يقوم بدارسته، ولفتت إلى أن نسبة الفتيات في دراسة هذا القطاع بمصر تصل إلى 25%؜.

وقالت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية: «تولي الدولة اهتماما بالغاً لتخصص الأمن السيبراني، لذلك أصبحت الجامعات مواكبة لهذا الاهتمام من خلال البرامج الأكاديمية المتخصصة في هذا المجال، ونحن في كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة مصر للمعلوماتية لدينا تخصص الأمن السيبراني في مرحلة البكالوريوس من خلال دراسة علوم تجعل الطالب بعد تخرجه مؤهل بشكل احترافي للدخول في سوق العمل من خلال تأهيله للتعامل مع مستقبل الأمن السيبراني ودوره في ضمان التحول الرقمي الآمن».

أفضل 50 شخصية نسائية في الأمن السيبراني بإفريقيا

وأضافت الدكتورة ريم بهجت خلال الجلسة النقاشية : «المهندسة دولت هاشم مساعد رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية لنظم المعلومات EGas، والدكتورة نشوى عبد الباقي مدير برنامج أمن المعلومات بجامعة النيل، والدكتورة ماريان عازر عضو مجلس النواب والأستاذ بجامعة النيل، والمهندسة هبة فرحات المصنفة ضمن أفضل 50 شخصية نسائية في الأمن السيبراني بإفريقيا 2020»، مشيرة إلى أن الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني يشكلان مستقبل العالم ولابد من مواكبة منظومة الأمن السيبراني لهذا التطور الذي يعتمد على البيانات الدقيقة ومن هنا تأتي أهمية تأمين وتكامل هذه البيانات.

كما أكدت «بهجت»، على الدور الذي تلعبه شركات قطاع تكنولوجيا المعلومات في التدريب المستمر للطلاب ومشاركتها في بعض الجوانب العملية المكملة للعملية التعليمية من خلال اتفاقات تعاون مثمرة مع الجامعة.

جدير بالذكر أن جامعة مصر للمعلوماتية تعد من أوائل الجامعات المتخصصة بالشرق الأوسط وإفريقيا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها، وأسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتصبح مؤسسة أكاديمية رائدة تقدم برامج تعليمية متخصصة لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويقع مقرها بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتضم جامعة مصر للمعلوماتية 4 كليات هي «الهندسة، علوم الحاسب والمعلومات، تكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم»، وتقدم 16 برنامجا تعليميا متخصصا لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل: الذكاء الاصطناعي وعلوم وهندسة البيانات، والأمن السيبراني، وهندسة الإلكترونيات والاتصالات، وتحليل الأعمال والتسويق الرقمي، وفنون الرسوم المتحركة وتجربة المستخدم وتصميم الألعاب الإلكترونية.