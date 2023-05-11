حالة الطقس اليوم.. رياح مثيرة للرمال والأتربة وأمطار

أصدر خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا بتفاصيل حالة الطقس اليوم الموافق 11 مايو، إذ يسود طقس مائل للبرودة صباحا، وحار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

كما يكون الطقس دافئ على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس اليوم

من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 30% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، كما توجد فرص سقوط أمطار خفيفة مساء بنسبة حدوث 30%، على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة.

ومن المتوقع وفق خبراء الأرصاد، وجود حالة من نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة، على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد وشمال محافظة البحر الأحمر والمناطق المشكوفة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

وتأتي درجات الحرارة اليوم في مدن ومحافظات الجمهورية، وفق بيان الأرصاد كما يلي:

- القاهرة 33 - 19

- العاصمة الإدارية 33 - 19

- أكتوبر 33 - 20

- بنها 33 - 19

- دمنهور 32 - 19

- وادي النطرون 32 - 18

- كفر الشيخ 32 - 19

- المنصورة 33 - 18

- الزقازيق 33 - 19

- شبين الكوم 33 - 19

- طنطا 32 - 19

- دمياط 27 - 18

- بورسعيد 26 - 18

- الإسماعيلية 29 - 19

- السويس 30 - 19

- العريش 26 - 17

- رفح 25 - 17

- رأس سدر 33 - 20

- نخل 30 - 14

- كاترين 26 - 10

- الطور 33 - 21

- طابا 32 - 18

- شرم الشيخ 36 - 23

- الإسكندرية 25 - 18

- العلمين الجديدة 25 - 16

- مطروح 24 - 15

- السلوم 25 - 17

- سيوة 29 - 18

- رأس غارب 31 - 21

- الغردقة 35 - 21

- سفاجا 34 - 20

- مرسى علم 35 - 21

- شلاتين 33 - 22

- حلايب 32 - 20

- أبو رماد 32 - 21

- رأس حدربة 31 - 20

- الفيوم37 - 21

- بني سويف 36 - 20

- المنيا 36 - 20

- أسيوط 37 - 21

- سوهاج 29 - 21

- قنا 39 22

- الأقصر 40 - 22

- أسوان 41 - 23

- الوادي الجديد 35 - 20

- أبوسمبل 35 - 20