حالة الطقس اليوم في جميع المحافظات: تحذير من ظاهرة جوية مؤثرة

تشهد حالة الطقس اليوم في جميع المحافظات، طقس مائل للحرارة خلال فترة النهار على القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري حتى محافظات شمال الصعيد، بينما يكون مائل للدفء على السواحل الشمالية، وحار على جنوب الصعيد، وجنوب سيناء، فضلًا عن ظاهرة جوية مؤثرة تضرب معظم المحافظات، بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» حالة الطقس اليوم في جميع المحافظات، فضلًا عن درجات الحرارة اليوم، في محافظات مصر، وذلك ضمن ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها، في كل مكان.

حالة الطقس اليوم في المحافظات

بحسب توقعات الأرصاد الجوية، فإنّ الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري، بينما يسود طقس غائم في جميع المحافظات، وتنشط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

الطقس اليوم في القاهرة

فيما يخص حالة الطقس اليوم في القاهرة، فإنّه من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، بينما يكون مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، فيما تنشط حركة الرياح أحيانًا وتصل سرعتها إلى 32 كيلو مترًا في الساعة.

درجات الحرارة اليوم في محافظات مصر

وفيما يخص درجات الحرارة اليوم في محافظات مصر فإنّها تأتي كالتالي:

القاهرة الكبرى: تسجل درجة العظمى 27 بينما تسجل الصغرى 17 درجة.

الوجه البحري: تسجل درجة الحرارة العظمى 27، فيما تسجل الصغرى 17 درجة.

السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري: تسجل درجة الحرارة العظمى 23 بينما تسجل الصغرى 16 درجة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: تسجل درجة الحرارة العظمى 30 فيما تسجل الصغرى 21 درجة.

شمال الصعيد: تسجل درجة الحرارة العظمى 29 بينما تسجل الصغرى 17 درجة.

جنوب الصعيد: تسجل درجة الحرارة العظمى 33 فيما تسجل الصغرى 21 درجة.

حالة الطقس في مصر

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من ظاهرة جوية مؤثرة في العديد من المحافظات اليوم، ضمن توقعاتها حول حالة الطقس في مصر وهي نشاط حركة الرياح حيث من المتوقع أن تنشط حركة الرياح في محافظات جنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، والقاهرة الكبرى، ومحافظات شمال الصعيد، ومحافظات جنوب الصعيد.

وتكون حركة الرياح معتدلة في الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.