تامر فرج عن كواليس مسرحية «طيب وأمير»: ممتعة والجمهور أسعدنا

يقدم الفنان تامر فرج، شخصية «الوزير مسرور» خلال مسرحية طيب وأمير، التي تعرض حاليًا على مسرح ميامي، واصفًا إياها بأنها أشبه بشخصية فؤاد المهندس التي قدمها في فيلم «صاحب الجلالة»، حيث أنه ليس شخصًا شريرًا ولكن يسعى إلى تحقيق مصلحة الأمير أكثر من أي شيء آخر.

عوامل نجاح مسرحية طيب وأمير

وأشار تامر فرج، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن نجاح «طيب وأمير» بمثابة توفيقًا من ربنا، في ظل توافر عوامل كثيرة أبرزها وجود إدارة جديدة للمسرح الكوميدي على رأسها الفنان ياسر الطوبجي، وعرض المسرحية لأول مرة على خشبة مسرح ميامي بعد تجديده، وهو مسرح عريق ذو تاريخ، كذلك وجود مجموعة من الممثلين المحترفين.

متعة الكواليس

ووصف كواليس التحضير لـ«طيب وأمير» بـ«الممتعة»، قائلا: أبطال المسرحية لا يعتبرون أنفسهم نجومًا، ولكن فنانين وغالبية من يشارك في المسرحية تعلّم ذلك في مركز الإبداع مع خالد جلال، وفي مسرح الدولة والمسرح القومي، والإيمان بأن النجومية يتم «خلعها» عند باب المسرح مثل «خلع الحذاء» عند باب الجامع.

أبطال مسرحية طيب وأمير

مسرحية طيب وأمير، للكاتب أحمد الملواني، إخراج محمد جبر، بطولة هشام إسماعيل، عمرو رمزي، تامر فرج، عيد عبدالحليم، محمود الهنيدي، أحمد السلكاوي، نهى لطفي، رشا فؤاد، شيماء عبدالقادر، شريف حسني.

ليلة العرض الأولى

وأشار أن أول ليلة عرض للمسرحية كانت «مخيفة» جدًا في ظل العمل على قدم وساق للانتهاء من تجديدات «ميامي» حتى يوم الافتتاح، بناء على توجيهات الدكتور خالد جلال رئيس قطاع شون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، وإصراره على افتتاح المسرح برواية «طيب وأمير»، كذلك كان الافتتاح مع ثاني أيام عيد الفطر، ووجود مباراة مهمة للنادي الأهلي: «قولت إن الصالة ستكون بلا جمهور، ولكن حدث العكس وفوجئت باكتمال العدد ووجود عائلات وشباب، الأمر الذي أثلج صدورنا وأسعدنا، وكانت ليلة افتتاح عظيمة».