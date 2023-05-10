عمرو رمزي عن مسرحية «طيب وأمير»: عرض يقدمه مجموعة من المحترفين (فيديو)

عبّر الفنان عمرو رمزي، عن سعادته بالمشاركة في مسرحية «طيب وأمير»، والتي تعد باكورة إنتاج المسرح الكوميدي، وتعرض حاليًا على مسرح ميامي بعد تجديده، وتضم عددًا كبيرًا من النجوم، مشيرًا إلى أنَّه يجسد شخصية «الأمير»، ويشعر بالسعادة إزاء ردود الأفعال التي تحيط بالمسرحية، وذلك بعد نحو 3 أشهر من التعب والبروفات قبل انطلاق عرضها.

أبطال مسرحية «طيب وأمير»

مسرحية طيب وأمير بطولة هشام إسماعيل، وعمرو رمزي، وتامر فرج، وأحمد السلكاوي، وشريف حسني، ومحمود الهنيدي، ومجدي عبدالحليم، تأليف أحمد الملواني، إخراج محمد جبر.

المسرحية مأخوذة عن تراث نجيب الريحاني وبديع خيري

وأضاف عمرو رمزي، في تصريحات لـ«الوطن» أنَّ المسرحية تضم مجموعة كبيرة من الممثلين المحترفين بقيادة المخرج محمد جبر، الأمر الذي يجعلك لا تفكر كثيرًا بالمشاركة في هذا العرض، خصوصًا وأن العمل مليء بـ«الشطار»، متابعًا: «كل هذا النجاح يستحق التحية للمخرج الكبير خالد جلال، ومدير المسرح الكوميدي ياسر الطوبجي، ووزيرة الثقافة لكل التسهيلات التي يتم تقديمها.

وأشار إلى أنَّ كل فريق «طيب وأمير» يعمل في هذه المسرحية بسعادة بالغة، موضحًا أنَّ المسرحية مأخوذة عن فيلم «سلامة في خير»، أحد إبداعات بديع خيري ونجيب الريحاني، وتمّ إحداث تغييرات بها أكثر من 90%، مضيفًا: «المسرحية مليئة بالأحداث، وإلا لم يكن يحضر الجمهور بكثافة، ونحن في النهاية نصنع عملًا جماعيًا ونراهن عليه».