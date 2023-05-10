الفنان أحمد السلكاوي: نجاح مسرحية «طيب وأمير» يشعرنا بالفخر (فيديو)

ترفع مسرحية «طيب وأمير»، شعار كامل العدد مساء ليلة كل عرض على خشبة مسرح ميامي، وتعد باكورة إنتاج المسرح الكوميدي، بعد شهور من تولي الفنان ياسر الطوبجي إدارته، حيث تضم عددًا من النجوم أبرزهم هشام إسماعيل، عمرو رمزي، تامر فرج، أحمد السلكاوي، شريف حسني، مجدي عبدالحليم، محمود الهنيدي، شيماء عبدالقادر، نهى لطفي، رشا فؤاد، كتابة وإعداد أحمد الملواني، إخراج محمد جبر.

مسرحية «طيب وأمير» ترفع شعار كامل العدد

أشار الفنان أحمد السلكاوي، في تصريحات لـ«الوطن» إلى أنه يجسد خلال مسرحية طيب وأمير، شخصية رجل من عالم الشر وفي الوقت نفسه ممزوجة بالكوميديا، ويدبر المكائد ضد «الأمير» والذي يقوم بدوره الفنان عمرو رمزي، مؤكدًا أن الكوميديا في المسرح تختلف كثيرًا عن السينما والدراما، حيث تستقبل ردود الأفعال بشكل فوري ومباشر من قِبل الجمهور، وأن نجاح العرض يشعر أي فنان بالفخر.

سنوات الخبرة والاحتراف

قال الفنان أحمد السلكاوي، إن الوقوف على خشبة المسرح يعد أمرًا مرعبًا، والأمر يتم تداركه والتعامل معه حسب سنوات الخبرة والاستعداد الجيد والقدرة على الارتجال ومواجهة الأخطاء، مشيرًا إلى أنه يشعر بالفخر لاكتمال عدد الجمهور كل ليلة عرض «طيب وأمير»، فضلًا عن تقديم المسرحية على أحدث مسارح مصر بعد تطويره وهو مسرح ميامي.

وأوضح أن ما وراء العمل والكواليس يحمل كثير من الجهد المبذول من خلال الإدارة الجديدة للمسرح الكوميدي بقيادة ياسر الطوبجي، والمخرج محمد جبر، ونجوم العمل الرائعين، فضلًا عن الإبهار البصري والأزياء والديكور والاستعراضات والأغاني، متابعًا: المسرحية بها كوكتيل لطيف على مدار 3 ساعات، والجمهور لا يشعر بالملل.