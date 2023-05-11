الكنيسة الكاثوليكية تعلن ترتيبات صلاة الجنازة على الأنبا كيرلس وليم

أعلنت الكنيسة الكاثوليكية، منذ قليل، مراسم إلقاء نظرة الوداع، وصلاة القداس، والجنازة على الأنبا كيرلس وليم، المطران الشرفي لإيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، برئاسة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بمشاركة السفير البابوي بمصر، ورئيس الأساقفة نيقولاس هنري، والآباء المطارنة، أعضاء السينودس البطريركي المقدس للكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر.

مواعيد صلاة الجنازة على الأنبا كيرلس

وأوضحت الكنيسة في بيان لها، مراسم ومواعيد صلاة الجنازة على الأنبا كيرلس وليم، حيث جاءت في المواعيد التالية:

يوم الجمعة 12 مايو: إلقاء نظرة الوداع من الساعة 10 صباحًا، وحتى الساعة 1 ظهرًا، ومن الساعة الخامسة مساءً، وحتى الثامنة مساءً.

يوم السبت 13 مايو: الساعة 12 ظهرًا: صلاة القداس الإلهي

الساعة 1 ظهرًا: صلاة الجنازة.

تقام جميع الصلوات، بكاتدرائية أم المحبة الإلهية، بأسيوط، وعنوانها 140 شارع الثورة

نعي الكنيسة الكاثوليكية للأنبا كيرلس وليم

نعت الكنيسة الكاثوليكية في بيان لها، الأب المطران الذي توفي صباح اليوم، قائلة: «ولما انقضت أيام خدمته مضى إلى بيته (لو ٢٣/١)، غبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، وآباء السينودس البطريركي، والإكليروس، والرهبان والراهبات، وشعب الكنيسة الكاثوليكية بمصر، يودعون على رجاء القيامة مثلث الرحمات، نيافة الأنبا كيرلس وليم، المطران الشرفي لإيبارشية أسيوط، الذي انتقل إلى ملكوت السماوات، صباح اليوم».