الكنيسة الكاثوليكية تودع الأنبا كيرلس وليم المطران الشرفي لأسيوط

قدمت الكنيسة الكاثوليكية في مصر برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، التعازي في نياحة- وفاة الأنبا كيرلس وليم، المطران الشرفي لإيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، والذي توفي صباح اليوم.

نعي الكنيسة الكاثوليكية للأنبا كيرلس وليم

نعت الكنيسة الكاثوليكية في بيان لها، الأب المطران قائلة: «ولما انقضت أيام خدمته مضى إلى بيته (لو ٢٣/١). غبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، وآباء السينودس البطريركي، والإكليروس، والرهبان والراهبات، وشعب الكنيسة الكاثوليكية بمصر، يودعون على رجاء القيامة مثلث الرحمات، نيافة الأنبا كيرلس وليم، المطران الشرفي لإيبارشية أسيوط، الذي انتقل إلى ملكوت السماوات، صباح اليوم».

وفيما يخص صلاة الجنازة، والترتيبات الأخرى، قالت الكنيسة في بيانها، سنوافيكم بها لاحقًا، فالمسيح قام حقًا قام.

القس رفعت فكري ينعى الأنبا كيرلس وليم

كما قدم الدكتور القس رفعت فكري، الأمين العام المشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط ورئيس مجلس الحوار والعلاقات المسكونية بسنودس النيل، التعازي للكنيسة الكاثوليكية والانبا إبراهيم إسحق قائلا: «غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم اسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، أتقدم إلى غبطتكم وللكنيسة الكاثوليكية بخالص التعازي القلبية لنياحة مثلث الرحمات نيافة الأنبا كيرلس وليم المطران الشرفي لإيبارشية أسيوط طالبين التعازي لروح القدس لغبطتكم وللكنيسة» .