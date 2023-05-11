جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بدمياط 2023.. استعدادات مكثفة

اعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بدمياط 2023 وجداول المراحل المختلفة الأخري للعام الدراسي 2022/2023، تمهيدا لانعقاد الامتحانات.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بدمياط 2023

وعقب اعتماد جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بدمياط 2023 وجهت المحافظ تعليماتها إلى مديرية التربية والتعليم بالاستعداد المكثفة للامتحانات وتجهيز اللجان بكافة الإمكانيات، مؤكدة أيضًا وضع خطة محددة لتوفير مناخ آمن للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر وتفعيل حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

الالتزام بكافة ضوابط ورقة الامتحان

من جانبه نبه المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط في بيان على الموجهين واضعي الأسئلة الالتزام بكافة ضوابط ورقة الامتحان والتعليمات الواردة من الوزارة بهذا الخصوص وسلامة، ورقة الامتحان وجودتها من حيث الطباعة، موجهاً بتوزيع جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بدمياط 2023 على كافة المدارس.

توفير المناخ المناسب للطلاب

كما شدد وكيل تعليم دمياط على ضرورة توفير المناخ المناسب لجميع الطلاب الممتحنين والتعامل بحزم مع المخالفين والالتزام بضوابط وسائل الأمن والسلامة داخل وخارج اللجان.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بدمياط 2023

وأكد وكيل تعليم دمياط أن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بدمياط 2023 يبدأ يوم السبت الموافق 13 مايو 2023، والجدول كالتالي:

- السبت 13 مايو 2023 لغة عربية المدة ساعتين ونصف.

- الأحد 14 مايو لغة انجليزية ساعتين وتربية دينية ساعة ونصف.

- الإثنين 15 مايو 2023 جبر وإحصاء ساعتين الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات ساعة.

- الثلاثاء 16 مايو 2023 هندسة لمدة ساعتين وتربية فنية ساعتين.

- الأربعاء 17 مايو 2023 مادة علوم لمدة ساعتين.

- الخميس 18 مايو 2023 دراسات اجتماعية لمدة ساعتين.