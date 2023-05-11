جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في مختلف المحافظات.. تنطلق السبت

أعلنت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في مختلف المحافظات، التي تنطلق بدءًا من السبت المُقبل 13 مايو، في عددٍ من المحافظات، وتستمر حتى الخميس الذي يليه، فيما تنطلق 18 و20 من الشهر ذاته في عددٍ آخر من المحافظات، بحسب الجداول المعلنة في كل محافظة على حدة.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023، في مختلف المحافظات في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها من طلاب الشهادة الإعدادية، وذويهم في كل مكان.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023

بحسب جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023، فإنّه من المتوقع أن تنطلق امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 السبت المُقبل الموافق 13 مايو الجاري، وتنتهي 25 مايو، بحسب جدول كل محافظة على حدة.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 الجيزة

أعلنت مديرية التربية والتعليم جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 محافظة الجيزة، الذي جاء كالتالي:

السبت 20 مايو.. امتحان اللغة العربية والخط والإملاء.

الأحد 21 مايو.. امتحان الجبر والإحصاء، يليه الكومبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

الإثنين 22 مايو.. امتحان الهندسة.

الثلاثاء 23 مايو.. امتحان اللغة الأجنبية، يليه التربية الدينية.

الأربعاء 24 مايو.. امتحان العلوم، يليه التربية الفنية.

الخميس 25 مايو.. امتحان الدراسات الاجتماعية، يليه التربية الرياضية.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 الشرقية

وجاء جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 محافظة الشرقية كالتالي:

السبت 20 مايو.. امتحان اللغة العربية والخط والإملاء، يليه امتحان التربية الدينية.

الأحد 21 مايو.. امتحان الجبر والإحصاء، يليه امتحان التربية الفنية.

الإثنين 22 مايو.. امتحان اللغة الأجنبية.

الثلاثاء 23 مايو.. امتحان الهندسة، يليه امتحان الكومبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

الأربعاء 24 مايو.. امتحان العلوم.

الخميس 25 مايو.. امتحان الدراسات الاجتماعية.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 البحيرة

وفيما يخص جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 البحيرة فقد جاء كالتالي:

الأحد 14 مايو.. امتحان اللغة العربية، يليه التربية الدينية.

الإثنين 15 مايو.. امتحان الجبر، يليه الكومبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

الثلاثاء 16 مايو.. امتحان الهندسة، يليه التربية الفنية.

الأربعاء 17 مايو.. امتحان العلوم.

الخميس 18 مايو.. امتحان الدراسات الاجتماعية.

السبت 20 مايو.. امتحان اللغة الإنجليزية.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 القليوبية

وبحسب جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة القليوبية 2023 فإنّه يأتي كالتالي:

الخميس 18 مايو.. امتحان اللغة العربية والخط والإملاء.

السبت 20 مايو.. امتحان الهندسة، يليه التربية الفنية.

الأحد 21 مايو.. امتحان الجبر والإحصاء يليه الكومبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

الإثنين 22 مايو.. امتحان العلوم، يليه التربية الدينية.

الثلاثاء 23 مايو.. امتحان اللغة الأجنبية، يليه التربية الرياضية.

الأربعاء 24 مايو.. امتحان الدراسات الاجتماعية.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة

ويأتي جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 القاهرة كالتالي:

الأربعاء 17 مايو.. امتحان اللغة العربية والخط والإملاء.

الخميس 18 مايو.. امتحان الدراسات الاجتماعية، يليه التربية الدينية.

السبت 20 مايو.. امتحان الجبر والإحصاء، يليه الكومبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

الأحد 21 مايو.. امتحان اللغة الأجنبية، يليه امتحان.

الإثنين 22 مايو.. امتحان الهندسة يليه التربية الفنية.

الثلاثاء 23 مايو.. امتحان العلوم.