جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في المنيا.. اللغة العربية 20 مايو

انتهت مديرية التربية والتعليم من وضع جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في المنيا، وجرى تحديد عدد اللجان، وبدأت أعمال الكنترول والمراقبة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء الامتحانات، ووضع الضوابط لمواجهة الغش، وتفعيل غرفة عمليات داخل ديوان مديرية التعليم وأيضا بالإدارات التعليمية الـ9 في مراكز المحافظة، لتلقي أي شكاوى من الطلبة أو أولياء الأمور، خاصة بإجراء امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة المنيا، للتعامل معها.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في المنيا

وأعلنت مديرية التربية والتعليم جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في المنيا، للعام الدراسي الجاري «عام - لغات - رياضي»، حيث تبدأ الامتحان يوم السبت الموافق 20 مايو، وتنتهي الخميس 25 مايو المقبل.

- ويبدأ جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في المنيا، يوم السبت 20 مايو الجاري، حيث يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء لمدة ساعتين ونصف.

- يوم الأحد 21 مايو الجاري، يؤدي الطلاب امتحان مادتى الهندسة «ساعتان»، ثم امتحان مادة التربية الدينية «ساعة ونصف».

- يوم الاثنين 22 مايو يؤدي الطلاب امتحان مادتي اللغة الأجنبية «ساعتان»، ثم مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات «ساعة».

- يوم الثلاثاء 23 مايو، يؤدي الطلاب امتحان مادتى الجبر والأحصاء «ساعتان» ومادة التربية الفنية «ساعتان».

- يوم الأربعاء 24 مايو، يؤدي الطلاب امتحان مادة الدراسات الاجتماعية «ساعتان»، والمستوى الرفيع لمادة اللغة الفرنسية «ساعة ونصف»، والمستوى الرفيع لمادة اللغة الألمانية «ساعة ونصف».

- وينتهي جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في المنيا، يوم الخميس 25 مايو، يؤدي الطلاب امتحان مادة العلوم «ساعتان»، ومادة مستوى رفيع لغة إنجليزية للغات «ساعتان» ورياضي للمدارس الرياضية «ساعة».