جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية 2023.. تبدأ 18 مايو

أنهت مديرية التربية والتعليم في المنوفية، استعدادها للاختبارات بعد وضع جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية 2023، والانتهاء من كل الترتيبات اللازمة، سواء ما يتعلق بالمراقبين أو أرقام الجلوس أو اللجان المختلفة، كما تم التشديد على الإدارات التعليمية المختلفة برفع درجة الاستعداد.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية 2023

وتنطلق الإمتحانات وفق جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية 2023، في يوم 18 مايو ويستمر لمدة 6 أيام وينتهي في يوم 24 مايو، ويمتحن الطلاب في المواد التالية، اللغة العربية والخط والإملاء، والتربة الرياضية، واللغة الإنجليزية، والعلوم، والجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيات المعلومات، والدراسات الاجتماعيه، والتربية الفنية، والهندسة والتربية الدينية.

«الفولي»: جاهزون لامتحانات الشهادة الإعدادية بالمنوفية

وأكد محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية لـ«الوطن»، أن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية 2023 راعى التوقيت الصيفي قبل وضعه، حيث تبدأ الامتحانات الساعة التاسعة في بعض المواد، أو الساعة التاسعة والنصف، مؤكداً أن جميع الإدارات التعليمية في المحافظة جاهزة لامتحانات الشهادة الإعدادية.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية المنوفية 2023

ووفق جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية 2023، فإن الإمتحانات تبدأ في يوم الخميس الموافق 18 مايو بمادتي اللغة العربية والتربية الرياضية، والسبت 20 مايو بمادة اللغة الإنجليزية، والأحد 21 مايو بمادة العلوم، والاثنين 22 مايو بمادتي الجبر والإحصاء والكمبيوتر، والثلاثاء 23 مايو بمادتي الدراسات والتربية الفنية، واخر الأيام يوم الأربعاء 24 مايو بمادتي الهندسة والتربية الدينية.