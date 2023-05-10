جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالأقصر 2023.. تنتهي 24 مايو

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الأقصر يهم كثيرا من الطلاب وأولياء الأمور، حيث تنطلق يوم الخميس، الموافق 18 مايو الجاري، وتنتهي الأربعاء 24 من الشهر ذاته، وفي هذا السياق تنشر «الوطن» الجدول ضمن الخدمات التي تقدمها لقرائها، وذلك وفقا لما أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة الأقصر

وتضمن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة الأقصر، ما يلي:

- الخميس 18 مايو.. امتحان مادتي اللغة العربيّة والتربية الدينية.

- السبت 20 مايو.. امتحان مادتي الهندسة والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- الأحد 21 مايو.. امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

- الإثنين 22 مايو.. امتحان مادتي اللغة الأجنبية والتربية الفنية.

- الثلاثاء 23 مايو.. امتحان مادة العلوم.

- الأربعاء 24 مايو.. امتحان مادة الجبر والإحصاء.

استعدادات امتحانات الشهادة الإعدادية في الأقصر 2023

ومن جانبه، أكد الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، لـ«الوطن»، أن المديرية أنهت استعداداتها لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لأدائها داخل المدارس، مشيراً إلى أنه من المقرر أن تبدأ الامتحانات يوم الخميس، الموافق 18 مايو، وتستمر حتى الأربعاء 24 من الشهر نفسه.